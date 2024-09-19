Сотрудники Белтелерадиокомпании - выпускники "Мастерской новых медиа"

Более 70 медийщиков из 6 стран стали выпускниками второго потока "Мастерской новых медиа".

В российской обучающей программе "Мастерская новых медиа" впервые приняли участие медиаменеджеры, журналисты и эксперты из шести стран. Они переняли опыт мэтров и их команд, создали подкасты о культуре, задали больше сотни вопросов лучшим экспертам и вошли в самое крупное медиасообщество России, в котором уже более 1000 медиапрофессионалов, создающих полезный для общества контент.

Медиапоток "Мастерской новых медиа" окончили руководители медиа, журналисты, создатели контента и блогеры из 32 регионов России, а также из Беларуси, Франции, Индии, Эстонии и Туркменистана. В их числе - главный директор Главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании Александр Хоровец и его заместитель Елена Ларина.

На протяжении всего обучения с участниками работали лучшие эксперты отрасли и их команды:

медиаменеджер, редакционный директор News Media (Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов;

теле- и радиоведущий, писатель Владимир Соловьев;

генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак.

Так, в Мастерской Арама Габрелянова участники не только встретились с ведущими медиаменеджерами News Media и других медиапроектов, но и создали проекты сериалов.

"Когда мы начинали работу в Мастерской, я не ожидал, что так быстро сумеем что-то создать. В основном я требователен к своим группам, а тут два проекта двух очень интересных фильмов. Сейчас уже начинают подбирать молодых сценаристов под эти фильмы, - рассказал Арам Габрелянов. - Мы хотим сделать два сериала с новыми подходами для новой, молодежной аудитории. Надеюсь, все получится. Ребята очень талантливые. Прошлые группы тоже становятся все лучше и лучше. Они и сами много проектов делают на местном, региональном уровне. На обучении мы пытаемся им рассказать о новых мировых тенденциях, куда движутся СМИ. Не хочется, чтобы мы остались в прошлом, когда весь мир движется вперед".