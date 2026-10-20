Сотрудники Генеральной прокуратуры приняли участие в республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!"

Вклад в кампанию по восстановлению лесов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений, внесли генеральный прокурор страны вместе с коллегами.

К республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!" присоединились прокурорские работники, которые трудились на территории Борисовского лесхоза. Как заметил на площадке генеральный прокурор Дмитрий Гора, это замечательная акция, которая была инициирована Президентом Беларуси и получила свое развитие. Зеленые леса - не только визитная карточка страны, но и чистый воздух, наше здоровье и здоровье наших детей.

Всего прокурорские работники высадили в Печинском лесничестве на участке, пострадавшем от ветровала, почти 9,5 тыс. молодых саженцев ели и сосны.