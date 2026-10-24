Сотрудники Исполкома СНГ высадили около 20 тыс. саженцев в Молодечненском районе

Сотрудники Исполнительного комитета СНГ помогли восстановить поврежденный лес в Молодечненском районе. В рамках республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!" трудовой десант высадил около 20 тыс. саженцев сосны и березы.

Напомним, летом 2026 года по району прошел мощный ураган, который повредил около 150 га леса. Большая часть территории - 90 га - уже расчищена. Молодые деревья станут основой будущих зеленых массивов.

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

"Это добрая традиция, которая предложена в Республике Беларусь, - осуществлять облагораживание собственного уголка, где ты живешь. Мы - страна лесов, голубых озер. За последнее время очень много различных ураганов произошло, которые повреждают наши леса. Мы откликаемся активно по призыву Министерства лесного хозяйства. В этой акции самое непосредственное участие принимает весь коллектив. Очень приятно, что и наша молодежь тоже с удовольствием участвует".

Азимжон Озотов, советник по политическим вопросам посольства Узбекистана в Беларуси:

"Это очень нужная акция, действия и программа не только для Беларуси, но и для народа наших стран. Поэтому она поддерживает любовь к Родине, любовь к природе. Наше участие в таких акциях способствует укреплению дружбы между нашими народами".

Анатолий Ермолович, директор Молодечненского лесхоза:

"Что касается древесины, которая уже убрана и реализована, современные технологии и подходы позволяют нам извлекать экономически выгодную продукцию. То есть на сегодняшний день практически выход деловой древесины такой же, как и на рубок главного пользования. 80 % древесины идет в промышленную переработку".

Исполком СНГ традиционно участвует в подобных инициативах с 2007 года. За это время его работники высадили более 40 га леса.