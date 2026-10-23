Сотрудники МЧС проверят дома белорусов во время акции "За безопасность вместе"

В Беларуси стартовала республиканская акция "За безопасность вместе". Сотрудники МЧС, энергетики, милиция, соцзащита объединили усилия, чтобы подготовиться к отопительному сезону.

Чем ниже градус на улице, тем больше пожаров происходит. В октябре и ноябре специально созданные комиссии будут проверять дома белорусов, а именно исправность печей, наличие пожарных извещателей. В первую очередь проверят жилье социально опасных категорий людей, а также многодетных семей.

По словам начальника главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Турчина, неосторожное обращение с огнем является первопричиной произошедших пожаров. Ситуацию усугубляет то, что граждане в этот период не только нарушают требования и пренебрегают правилами безопасности, но и находятся в состоянии алкогольного опьянения. Нередки случаи, когда в таком состоянии они уносят жизни благополучных людей, в том числе соседей, повреждают имущество и наносят ущерб чужому имуществу.

В случае серьезных нарушений сотрудники МЧС будут прибегать к административному наказанию, если неполадки вовремя не устранят.