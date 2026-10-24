Сотрудники МЧС высадили более 5 га леса в Вилейском районе

24 октября сотрудники МЧС высадили более 5 га леса. Спасательный десант прибыл в Вилейский район. Вместе со спасателями работали воспитанники военно-патриотического клуба "Единство" Вилейской школы.

Как отметил Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси, такая традиция - не только восстановление лесов, но еще и воспитание молодых людей, которые активно принимают участие в проведении подобных мероприятий.

Всего за период проведения акции "Дай лесу новае жыццё!" 1 300 спасателей откликнулись и принимают участие в разных регионах страны. За несколько лет сотрудниками МЧС засажено 135 га земли.