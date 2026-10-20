Сотрудники МВД высадили 23 тыс. саженцев сосны и ели

Зеленая акция "Дай лесу новае жыццё" продолжается и объединяет все больше людей. К возрождению лесного фонда присоединился большой милицейский десант.

Во главе с министром действующие сотрудники органов внутренних дел, а также курсанты, лицеисты и воспитанники военно-патриотических клубов высадили 23 тыс. саженцев сосны и ели.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Наша страна - это легкие Европы, зеленая страна, где очень много насаждений. Лес - это наше богатство, наш ресурс. Сегодня с нами трудится молодежь, мы показываем пример, что необходимо заниматься трудом, беречь нашу страну. Уверен, что с такой сменой у нас все получится и все будет замечательно".

Мероприятия по возрождению лесного фонда и наведению порядка милиционеры и военнослужащие внутренних войск МВД проведут в каждом регионе страны.