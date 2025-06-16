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Сотрудники сферы охраны окружающей среды получат дополнительные соцгарантии
Работники сферы природных ресурсов и охраны окружающей среды получат дополнительные социальные гарантии.
Минприроды и Белорусский профсоюз работников леса и природопользования внесли более 10 изменений в действующее тарифное соглашение. Среди ключевых новаций заявлена материальная поддержка для тех, кто заключает долгосрочные контракты, а также единовременные выплаты для востребованных специалистов и молодых кадров.
Особое внимание уделено молодым специалистам. Тарифные ставки вырастут минимум на 30 %, а также предусмотрена помощь с жильем для тех, кто работает не по месту жительства. Дополнительные гарантии получили и работники с детьми, включая оплачиваемый выходной.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
"Самым главным контролером в исполнении этих обязательств являются наши работники. Чем лучше в коллективе атмосфера, лучше условия труда, тем более положительный эффект можно ожидать от подписанных соглашений, которые будут реализованы".
Председатель Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Юрий Шумский рассказал, что новшества, которые планируются, - это предложения людей, нанимателей. И это все отразится в тарифном соглашении. Любой коллектив, независимо от своих возможностей, может улучшать норму, увеличивать выплаты.
Отметим, что подписанное с Минприроды соглашение стало четвертым в отрасли. Ранее аналогичные документы были заключены с Министерством лесного хозяйства, концерном "Беллесбумпром" и Государственным комитетом по имуществу. Договоренности учитывают положения Генерального соглашения, принятого правительством и профсоюзами в 2025 году.