Сотрудники Следственного комитета посетили Дворец Независимости

В преддверии своего профессионального праздника Дворец Независимости с экскурсией посетили сотрудники Следственного комитета.

Увидеть декорации главных политических событий пригласили молодых специалистов, которые 9 сентября приняли присягу, а также лучших следователей из разных регионов страны, отмеченных государственными и ведомственными наградами.

Это стало для них своеобразным подарком. Уже 12 сентября в стране отметят 15-летие со дня образования Следственного комитета.

Сегодня на плечах сотрудников СК лежит высочайшая ответственность за сохранение законности и порядка в стране. Следователи ежедневно ведут кропотливую работу для выяснения всех обстоятельств каждого преступления. В их руках - одни из самых громких и резонансных уголовных дел страны. С каждым годом следователи вырабатывают новые формы борьбы с преступностью, которые, дают свои результаты.

Евгений Архиреев, начальник управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску:

"Дворец Независимости для меня - это сердце нашей Родины, место, где работает глава государства, где принимаются ключевые решения в отношении Республики Беларусь и процессов, происходящих в мире. Мы видим интерьеры Дворца Независимости не только в повестке республиканских СМИ, но и представители мировых информационных агентств бывали во Дворце Независимости. Я думаю, что это символ суверенитета и независимости нашего государства. Следователи, посетив дворец, увидят мощь, потенциал нашей страны. Они еще больше будут ею гордиться".

Это уже традиция Следственного комитета - организовывать экскурсии для молодых сотрудников. Для многих это мотивация вернуться во Дворец Независимости уже за тем, чтобы получить государственную награду из рук Президента.