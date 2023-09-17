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Сотрудники Агентства теленовостей приняли участие в тактико-специальном учении "Военкор-2023"
Программа Министерства обороны для работы в экстремальных условиях может вырасти до уровня международных учений. На днях завершилось тактико-специальное учение "Военкор-2023". Материалы о подготовке журналистов на базе 103-й бригады сил специальных операций широко разошлись не только в белорусском медиапространстве, но и за рубежом.
Стало известно, что в течение недели Министерство обороны Беларуси получило массу запросов от коллег из стран СНГ с просьбой поделиться своим опытом в подготовке представителей СМИ для работы в экстремальных ситуациях. На протяжении пяти дней сотрудники Агентства теленовостей примеряли на себя армейскую среду.
К месту проведения учения участников доставили на военно-транспортных вертолетах. Мероприятие проводится уже в третий раз, а подготовку прошли, с учетом уже 2023 года почти 100 представителей СМИ.
Готовятся все, потому что если мы не будем готовы, то проиграем. Проиграем на одном из самых главных фронтов - информационном.
Все 5 дней журналисты жили в палаточном лагере в соответствии с армейским распорядком дня - подъем в 6:00, отбой в 22:00, прием пищи по расписанию. Почти 30 участников обучали инструкторы миротворческой роты 103-й отдельной воздушно-десантной бригады.
Основной упор в подготовке военкоров - получение навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Стоит отметить, что среди инструкторов военных корреспондентов представители ЧВК "Вагнер".
Была создана имитация нападения противника на группу военных и журналистов, которые передвигаются на бронетранспортере. По легенде, атаку отразили, у водителя травма живота со всеми вытекающими последствиями. Имитация ранения была настолько правдоподобна, что в какой-то момент приходилось проявлять чудеса психологической выдержки.
Все происходящее парализует мысли и начинаешь действовать уже по инстинктам. Могу сказать, что при виде раненого, несмотря на то, что это имитация, впадаешь в ступор.
Корреспонденты АТН зарекомендовали себя как специалисты, готовые работать в любых условиях. Александр Камович испытал на себе работу диверсанта-подводника.
Когда оказываешься в такой ситуации в первый раз, не сразу все вспоминается, как подняться, как опуститься, начинаешь паниковать. Но, благодаря помощи, все получилось.
Ксения Лебедева и режиссер АТН Олег Долгополов отработали работу журналистов при штурме опорного пункта противника под обстрелами не холостых, а боевых боеприпасов.
Для корреспондентов были созданы условия, в которых можно прочувствовать работу в ситуациях, приближенным к боевым действиям. Для этого всех корреспондентов закрепили за боевыми группами, которые штурмуют окопы, освобождают заложников и сопровождают гуманитарную миссию. Это сделано для проверки психологической устойчивости и готовности работать корреспондентов в экстремальных ситуациях.
Подготовка шла по нарастающей, к середине недели увеличилась не только психологическая нагрузка, но и физическая.
В условиях постоянно осложняющейся обстановки вблизи Беларуси сегодня необходимо смотреть на перспективу и готовить специалистов для работы в сложных экстремальных ситуациях, в том числе в ситуации военных действий. Именно поэтому Министерство обороны три года подряд проводит подобную работу.
У данных учений большое будущее. Материалы, которые давали наши журналисты в ходе всех этапов данного тактико-специального учения, очень широко разошлись в СМИ не только Беларуси, но и зарубежных. Нам поступили звонки от наших коллег из стран СНГ, ОДКБ с просьбой поделиться опытом в проведении таких учений.
Корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, участница учения "Военкор-2023" Ксения Лебедева не в первый раз на учениях, для нее этот год стал наиболее эффективным. "Возможно, с высоты уже некоторого опыта работы на территориях, где ведутся боевые действия, я смотрю на многие вещи иначе и опыт учений применяю там", - отметила Ксения. Ключевое направление конечно - психологическая подготовка, на которую фантазии и средств организаторы не пожалели.
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