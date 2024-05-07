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Сотрудники Академии МВД и УВД Борисовского райисполкома посетили Дворец Независимости
Участковые инспекторы, оперуполномоченные, сотрудники патрульно-постовой службы, а также те, кто воспитывает кадры для защиты общественного порядка и нашей безопасности.
Актив УВД Борисовского райисполкома и Академии Министерства внутренних дел - сегодня стали экскурсантами во Дворце Независимости. Всего более ста человек. Для профессорско-преподавательского состава и сотрудников главного вуза МВД это мероприятие стало подарком к 66-летию со дня основания учебного заведения - его в Академии будут отмечать 16 мая. За эти годы здесь подготовили около 40 тыс. офицеров, среди них 6 министров внутренних дел. По галереям символа суверенитета нашей страны прошли лучшие стражи порядка Борисовского района по итогам службы за минувший год. Коллектив обеспечивает правопорядок на территории, где проживает около 170 тыс. человек.
Очень большая честь коллективом Борисовского РУВД посетить Дворец Независимости - это красивейшее, самое главное место нашей Республики Беларусь. Поэтому мы около 2 лет пытались попасть на данную экскурсию и очень благодарны, что нас здесь приняли и проводят данную экскурсию, показывая все данное величество нашей республики.
Восторг, просто окунаешься в историю, вливаешься, представляешь себе, как это все происходило, какие знаковые личности. В этом зале творилась история, безусловно, это очень важно.
В Зале торжественных церемоний - выставка "Победа!"
В Зале торжественных церемоний гостей ждала новая выставка - "Победа!". Она приурочена к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция отражает события мая-июня 1945 года: штурм рейхстага и водружение над ним Знамени Победы, празднование первого Дня Победы, возвращение воинов-победителей.
Шикарная выставка на первом этаже, которая посвящена Дню Великой Победы. Все были впечатлены, потому что экспонаты "говорящие". Говорящие письма, написанные карандашом нашими солдатами, и т. е. действительно, есть на что посмотреть, проникнуться нашим праздником общим.
Экскурсию во Дворец Независимости я ожидал очень давно, поскольку это уникальная возможность увидеть, каким образом творится история суверенной Республики Беларусь. Кроме того, символично, что данная экскурсия проводится в преддверии 9 Мая - это большой праздник, в том числе для нас, как сотрудников внутренних дел.
Представлены личные вещи и предметы быта бойцов, письма победного мая, титульные листы газет и агитплакаты. Выставку дополняют фотографии военкоров и монументальные полотна именитых художников, каждый из которых лично пережил ужасы войны. В своих произведениях они на века запечатлели образы воинов-победителей и события, которым жить вечно в благодарной памяти народа.
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