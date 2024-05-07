Сотрудники Академии МВД и УВД Борисовского райисполкома посетили Дворец Независимости

Актив УВД Борисовского райисполкома и Академии Министерства внутренних дел - сегодня стали экскурсантами во Дворце Независимости. Всего более ста человек. Для профессорско-преподавательского состава и сотрудников главного вуза МВД это мероприятие стало подарком к 66-летию со дня основания учебного заведения - его в Академии будут отмечать 16 мая. За эти годы здесь подготовили около 40 тыс. офицеров, среди них 6 министров внутренних дел. По галереям символа суверенитета нашей страны прошли лучшие стражи порядка Борисовского района по итогам службы за минувший год. Коллектив обеспечивает правопорядок на территории, где проживает около 170 тыс. человек.