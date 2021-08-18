Сотрудники БелаПАН задержаны за поддержку протестов

С их участием проводятся неотложные следственные действия. Следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства Беларуси. После определения окончательной суммы неуплаченных налогов следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц по факту уклонения от уплаты налогов и сборов.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску