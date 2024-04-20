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Сотрудники Белтелерадиокомпании по традиции вышли на субботник

Руководители, ведущие, репортеры и другие сотрудники Белтелерадиокомпании наводят лоск, а также высаживают деревья. Теперь на территории - аллея туй - их больше сотни.

К слову, о том, чтобы делать такой "живой" зеленый забор, говорил Президент на одном из совещаний. Журналисты приняли во внимание.

Настроение классное. Погода хорошая, бодрит. Вчера я возвращался с работы, ехал через город и, глядя на Минск, подумал, что ему по большому счету субботник-то и не нужен. Я посетил много стран, но мне кажется, что Минск - самый чистый и ухоженный город из всех, что я видел. Конечно, всегда есть что сделать и это лишний повод всем собраться вместе.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании, депутат Мингорсовета

К акции может присоединиться каждый. Навести порядок у себя в подъезде, возле дома или во дворе. Сделаем страну чище вместе!

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