Сотрудники Белтелерадиокомпании по традиции вышли на субботник

Настроение классное. Погода хорошая, бодрит. Вчера я возвращался с работы, ехал через город и, глядя на Минск, подумал, что ему по большому счету субботник-то и не нужен. Я посетил много стран, но мне кажется, что Минск - самый чистый и ухоженный город из всех, что я видел. Конечно, всегда есть что сделать и это лишний повод всем собраться вместе.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании, депутат Мингорсовета