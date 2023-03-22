Сотрудники Белтелерадиокомпании почтили память погибших, возложили цветы у Вечного огня

В некоторых соседних государствах в Вооруженных силах служат люди, которые носят нацистскую символику, в том числе символику, которую носили люди, которые сожгли Хатынь. Но и это не самое страшное. Самое страшное, что так называемый цивилизованный западный мир их поддерживает всячески - от моральной поддержки до поддержки снарядами. И не надо прикрываться специальной военной операцией. Началось это все задолго до этого, а СВО, на мой взгляд, стала следствием того, что происходит здесь, в Восточной Европе. К сожалению, никаких уроков Европа не извлекла.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании