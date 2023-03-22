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Сотрудники Белтелерадиокомпании почтили память погибших, возложили цветы у Вечного огня

В эту священную дату не остались в стороне и представители СМИ. Сотрудники Белтелерадиокомпании почтили память погибших, возложили цветы у Вечного огня. Во времена, когда переписывается история, Запад подменивает понятия, а мы показываем в своих эфирах реальные факты геноцида белорусского народа. Хатынская трагедия - всего лишь одно из доказательств.

В некоторых соседних государствах в Вооруженных силах служат люди, которые носят нацистскую символику, в том числе символику, которую носили люди, которые сожгли Хатынь. Но и это не самое страшное. Самое страшное, что так называемый цивилизованный западный мир их поддерживает всячески - от моральной поддержки до поддержки снарядами. И не надо прикрываться специальной военной операцией. Началось это все задолго до этого, а СВО, на мой взгляд, стала следствием того, что происходит здесь, в Восточной Европе. К сожалению, никаких уроков Европа не извлекла.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании
Хатынь символизирует ту позицию, которую сегодня реализует Беларусь на международной арене. Наш глава государства постоянно выступает с миротворческой позицией, в том числе это показывает, что мы помним историю, помним цену войны. В то же время наши западные партнеры, забывая о тех событиях, продолжают навязывать агрессивную риторику. На мой взгляд, важно нашим оппонентам политическим приехать сюда и понять ту позицию, которую мы декларируем на внешний мир на сегодняшний день.
Андрей Сыч, политический обозреватель Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

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