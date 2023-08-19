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Сотрудники Белтелерадиокомпании собрались на ежегодный фестиваль "Вне эфира"

Те, кто ежедневно работает в кадре, отвечает за контент и за то, чтобы вещание не прерывалось ни на секунду, собрались сегодня на ежегодный пикник в преддверии нового вещательного сезона. Более 500 сотрудников Белтелерадиокомпании принимают участие в 13-м открытом художественно-спортивном фестивале "Вне эфира". Планов у медиахолдинга много, но об этом чуть позже. А пока на первой кнопке яркий, динамичный и вкусный репортаж от Нины Можейко.


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Загородный кемпинг вместо съемочной площадки, а жаркое августовское солнце на смену софитам. Такое случается только один раз в год. Поэтому фестиваль "Вне эфира" ждут с нетерпением. Только здесь, в природных декорациях, настоящие профи могут забыть о дедлайнах и совершенно официально выйти на работу не по дресс-коду. А пропуск "на работу" - браслет и, разумеется, хорошее настроение (видео).

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