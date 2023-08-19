Сотрудники Белтелерадиокомпании собрались на ежегодный фестиваль "Вне эфира"

Те, кто ежедневно работает в кадре, отвечает за контент и за то, чтобы вещание не прерывалось ни на секунду, собрались сегодня на ежегодный пикник в преддверии нового вещательного сезона. Более 500 сотрудников Белтелерадиокомпании принимают участие в 13-м открытом художественно-спортивном фестивале "Вне эфира". Планов у медиахолдинга много, но об этом чуть позже. А пока на первой кнопке яркий, динамичный и вкусный репортаж от Нины Можейко.