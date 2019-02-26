Сотрудники Белтелрадиокомпании получили благодарности от Национального олимпийского комитета

Более 150-ти часов телевещания! Белтелерадиокомпания в максимальном объеме показала одну из самых успешных зимних Олимпиад в белорусской истории. Трансляции и оригинальные проекты из южнокорейского Пхенчхана пользовались большой популярностью, а самые рейтинговые из них вошли в топ-10 наиболее смотрибельных проектов на ТВ за прошлый год.

