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Сотрудники Белтелрадиокомпании получили благодарности от Национального олимпийского комитета
Более 150-ти часов телевещания! Белтелерадиокомпания в максимальном объеме показала одну из самых успешных зимних Олимпиад в белорусской истории. Трансляции и оригинальные проекты из южнокорейского Пхенчхана пользовались большой популярностью, а самые рейтинговые из них вошли в топ-10 наиболее смотрибельных проектов на ТВ за прошлый год.
Сегодня корреспонденты и телеоператоры "Беларусь 1" и "Беларусь 5" получили благодарности от Национального олимпийского комитета за плодотворную работу на крупнейших мировых спортивных соревнованиях. Сотрудники Белтелрадиокомпании стали участниками образовательного семинара "Спортивные организации и социальные медиа". Вместе с коллегами они обсудили вызовы и преимущества социальных сетей перед традиционными СМИ.
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