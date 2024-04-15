3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сотрудники Большого театра Беларуси стали участниками акции "С заботой о женском сердце"
Участниками акции "С заботой о женском сердце" по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 15 апреля стали сотрудники Большого театра Беларуси. На площадку приехали медики, а также представители Белорусского союза женщин. Работникам сделали ЭКГ, определили индекс массы тела, взяли общий и биохимический анализы крови. В зависимости от результатов исследований дадут консультации.
Мы обследуем пациентов, информируем об основных факторах риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и учим предотвращать эти факторы, бороться с этим. Это важно, потому что заболевания сердечно-сосудистой системы в нашей стране и в других странах занимает первое место по смертности. Кроме того, эта патология за последние годы значительно помолодела.
Каждый год в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 18 млн человек. Основные факторы риска: неправильное питание, курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, стресс, генетика и загрязнение воздуха.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов