Сотрудники Большого театра Беларуси стали участниками акции "С заботой о женском сердце"

Мы обследуем пациентов, информируем об основных факторах риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и учим предотвращать эти факторы, бороться с этим. Это важно, потому что заболевания сердечно-сосудистой системы в нашей стране и в других странах занимает первое место по смертности. Кроме того, эта патология за последние годы значительно помолодела.

Ирина Киреева, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси