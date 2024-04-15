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Сотрудники Большого театра Беларуси стали участниками акции "С заботой о женском сердце"

Участниками акции "С заботой о женском сердце" по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 15 апреля стали сотрудники Большого театра Беларуси. На площадку приехали медики, а также представители Белорусского союза женщин. Работникам сделали ЭКГ, определили индекс массы тела, взяли общий и биохимический анализы крови. В зависимости от результатов исследований дадут консультации.

Мы обследуем пациентов, информируем об основных факторах риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и учим предотвращать эти факторы, бороться с этим. Это важно, потому что заболевания сердечно-сосудистой системы в нашей стране и в других странах занимает первое место по смертности. Кроме того, эта патология за последние годы значительно помолодела.
Ирина Киреева, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси

Каждый год в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 18 млн человек. Основные факторы риска: неправильное питание, курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, стресс, генетика и загрязнение воздуха.

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