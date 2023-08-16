Сотрудники БЖД посетили Дворец Независимости

Я работаю на железной дороге с 91-го года, поэтому вся жизнь моя трудовая (более 30 лет) отдана минскому отделению БЖД. Приятно здесь сегодня присутствовать, чувствовать гордость за свою профессию, за свой коллектив и за нашу страну, потому что величие этого дворца, конечно, впечатляет.

Наталья Беланович, начальник финансово-экономического отдела Минского отделения Белорусской железной дороги