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Сотрудники БЖД посетили Дворец Независимости
Культовые интерьеры Дворца Независимости в Беларуси посетили представители трудовых коллективов Белорусской железной дороги.
На экскурсию пришли передовики производства, отмеченные высшими отраслевыми наградами: машинисты, проводники, диспетчеры, дорожные мастера (всего более 100 человек). В Зале торжественных церемоний участникам передали поздравления с профессиональным праздником от Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Около 5,5 тыс. километров рельсовых вен, связывающих более 2 тыс. населенных пунктов по всей Беларуси, почти 300 различных профессий и специальностей в многотысячном коллективе. Белорусская железная дорога - это лидер национальной системы перевозок. Ежедневно услугами пользуются до 200 тыс. человек, а в движении находится около 700 пассажирских поездов.
Награды просто так не дают, награды действительно заслуженные. Проработала я 37 лет на железной дороге. Я люблю свою работу, она мне очень дорога. Она очень ответственная и непредсказуемая.
Я работаю на железной дороге с 91-го года, поэтому вся жизнь моя трудовая (более 30 лет) отдана минскому отделению БЖД. Приятно здесь сегодня присутствовать, чувствовать гордость за свою профессию, за свой коллектив и за нашу страну, потому что величие этого дворца, конечно, впечатляет.
По телевизору узкий план показывают всегда, а здесь это все наяву. Первый зал мне понравился, где проходили заседания "нормандской четверки", где были соглашения эти Минские заключены, историческая значимость этого.
Сегодня во Дворце Независимости было многолюдно. Вторая экскурсия - представители молодежного совета ПО "Белоруснефть". Это операторы заправочных станций, инженеры, геологи, бурильщики, монтажники, спасатели, которые трудятся не только в Беларуси, но и в других странах, реализуя проекты по освоению нефтегазовых ресурсов в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Дворец Независимости в первую очередь для молодежи - это возможность прикоснуться к тому процессу управления самим государством и именно замотивироваться. Молодое поколение является драйверами во многих отраслях нашей экономики. И посещение непосредственно Дворца Независимости - это та самая возможность, которая позволяет человеку осознавать то, что он часть большого механизма, большой общности белорусского народа.
Очень убранство понравилось. И когда рассказывали, говорили, что это сделано руками нашего белорусского народа, то, конечно, хочется впечатлиться талантами и сказать, что мы высокого уровня, достойны этого.
В галереях культового сооружения в стиле постмодернизма маршрут по протоколу - залы, в которых пишется история нашей страны. В общей сложности более десяти остановок в разных интерьерах.
Во Дворце Независимости также стартовала вторая экскурсия для представителей молодежного совета ПО "Белоруснефть". В галереях культового сооружения в стиле постмодернизма маршрут строится по протоколу в залах, где пишется история нашей страны.
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