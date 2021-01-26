Сотрудники департамента финансовых расследований вскрыли схему финансовых махинаций в одной из фирм Бобруйска

Что интересно: 26 октября прошлого года, в день, который был объявлен якобы всеобщей забастовкой, эта фирма закрылась. Тут же посыпалась благодарность от оппозиционных ресурсов за поддержку протестных настроений. Но на деле оказалось все более прозаично. Руководство под громкими лозунгами перемен всего лишь скрывало желание набить собственный карман. За счет своих же сотрудников, которым платили заработную плату в конвертах. А по сути работодатели не только не доплатили в бюджет сотни тысяч рублей подоходного налога, но и лишили своих работников части пенсий, а также возможности получить необходимый кредит. Подробности в нашем материале.





История о зарплате в конвертах

Сегодня сотрудник рекламной компании с дрожью в голосе вспоминает о своей работе. Дизайнер попросил не показывать лица, так как ищет новое место работы. Но молчать тоже невозможно, говорит наш собеседник, и вспоминает, на что приходилось соглашаться, чтобы работать по специальности.

В фирму, обеспечивающую Бобруйск наружной рекламной, наш второй собеседник устроился несколько лет назад. Почти год работал неофициально и даже не знал об этом. Среди условий приема на работу была зарплата в конвертах. Как выяснилось, таким образом работодатель рассчитывался со всеми своими сотрудниками. Эти документы это подтверждают. Большая часть людей устроена на 0,5 ставки. Всего более 100 человек. Официальная зарплата - минимум. Такой маневр помогал директору фирмы экономить на налогах.

Серые схемы для уклонения от уплаты налогов

Но как выяснилось позже, зарплата в конвертах не единственная серая финансовая схема, которой пользовался директор этой фирмы. С помощью так называемого дробления бизнеса управленец получил право на упрощенную систему налогообложения. Для этого несколько лет назад коммерсант якобы открыл еще одну фирму. На самом же деле компания оказалась клоном первой. Работали там те же сотрудники, счетом управлял тот же бухгалтер, да и располагалась она в том же здании, где и основная компания.

Истинное лицо предпринимателей, поддерживающих протесты