Сотрудники ДФР пресекли серую схему по уклонению от уплаты налогов в сфере такси. Коммерсанты организовывали фирмы, которые сотрудничали с водителями с одной стороны и онлайн-сервисом с другой. При этом весь заработок не облагался налогами, а зарплата выплачивалась в конверте. Такая бизнес-модель быстро привлекала внимание правоохранителей. Коммерсанты это понимали, и каждые два-три месяца меняли юридический адрес фирмы и нанимали нового подставного директора, как правило, иностранца. Всего сменилось 15 названий и юридических адресов. Такая конспирация приносила плоды на протяжении трех лет.