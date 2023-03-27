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Сотрудники ДФР пресекли серую схему по уклонению от уплаты налогов в сфере такси
Сотрудники ДФР пресекли серую схему по уклонению от уплаты налогов в сфере такси. Коммерсанты организовывали фирмы, которые сотрудничали с водителями с одной стороны и онлайн-сервисом с другой. При этом весь заработок не облагался налогами, а зарплата выплачивалась в конверте. Такая бизнес-модель быстро привлекала внимание правоохранителей. Коммерсанты это понимали, и каждые два-три месяца меняли юридический адрес фирмы и нанимали нового подставного директора, как правило, иностранца. Всего сменилось 15 названий и юридических адресов. Такая конспирация приносила плоды на протяжении трех лет.
В отношении организаторов схемы, которые привлекли к сотрудничеству около тысячи водителей такси, возбуждено уголовное дело. Часть подозреваемых задержана, на их счета и имущество наложен арест.
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