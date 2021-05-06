Сотрудники ДФР выявили серую схему в работе такси

Юрий Кардымон, замначальника отдела ДФР КГК Беларуси:

Для подбора заказов применялась электронная платформа, в которой фиксировались сведения обо всех выполненных заявках и стоимость оказанных услуг такси. Вместе с тем сведения о полученной выручке, указанные в налоговых декларациях, отражались в меньших размерах по сравнению со сведениями из данного приложения. Также установлено, что если водители такси получали от клиента оплату наличными, то зачастую не использовали таксометр, оснащенный средством контроля налоговых органов, что также позволяло занижать размер налоговых платежей.

Схема работала с 2017 года, пока на работу фирм не обратили внимание налоговые органы и финансовая милиция. По предварительной оценке, ущерб государству составил более 2 млн рублей. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении трех руководителей возбуждено уголовное дело.



Также оперативники установили, что работникам фирмы полагалась и премия, правда, в конвертах. Так, водители такси получали от 50 до 300 рублей, а кассиры и все 400. Надо ли говорить, что эти деньги никаким образом не отображались в налоговой базе, а также не шли отчисления в фонд социальной защиты населения.