ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сотрудники финансовой милиции пресекли серую схему коммерсантов из Гомеля

Сдавали технику в аренду сами себе, экономя на уплате налогов. Сотрудники финансовой милиции пресекли серую схему коммерсантов из Гомеля. Фирма занималась очисткой и ремонтом промышленных резервуаров. У них была вся необходимая спецтехника: краны, подъемники, манипуляторы. Но для того, чтобы фиктивно уменьшить свою прибыль и платить меньше налогов, предприниматели пошли на хитрость. Они открыли подставные фирмы, которые сами же и возглавили. На эти компании была переписана вся спецтехника. В итоге каждый раз оформлялся договор, и аренда машин якобы оплачивалась. На самом же деле деньги никуда не уходили.


Изображение
Юрий Кардымон, замначальника отдела ДФР КГК Беларуси: Поступавшие денежные средства предприятия перечислялись в адрес подконтрольных индивидуальных предприятий за арендованную спецтехнику, в последствии обналичивались и использовались на личные нужды участников схемы.

Изображение
Александр Гриньков, замначальника УСК Беларуси по Гомельской области: Под следствием оказались учредители, руководители, подконтрольные им индивидуальные предприниматели. Двое основных подозреваемых задержаны.

Только за три года с помощью этой схемы госбюджет не дополучил более 2 миллионов рублей. В отношении 10 фигурантов возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Сотрудниками ДФР изъяты наличные деньги, наложен арест на имущество.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все