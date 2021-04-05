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Сотрудники ГАИ дежурят возле школ столицы
14 ДТП с участием детей зарегистрировали с начала года в Минской области. В результате травмировано 16 несовершеннолетних, из них 6 - пешеходы. Для уменьшения аварийности с наступлением новой учебной четверти экипажи дорожной милиции контролируют пешеходные переходы возле школ и гимназий. Во время профилактической акции "Берегите детей!" инспекторы ГАИ обращают внимание и на автомобилистов. Проверяют соблюдение правил проезда пешеходных переходов, а также перевозки пассажиров. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в учреждениях образования столицы пройдут дополнительные занятия по изучению дорожной азбуки. Дежурство возле школ и гимназий будет продолжаться до конца недели.
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