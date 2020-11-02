Сотрудники ГАИ дистанционно напомнят школьникам основные правила безопасности на дороге

О школьниках помнят не только преподаватели вузов, но и Госавтоинспекция. В этом году работа с маленькими пешеходами во время осенних каникул состоится не только лично, но и в онлайн-формате. Сотрудники ГАИ выйдут на связь с учащимися из кабинета и напомнят им о соблюдении правил перехода проезжей части, познакомят с дорожными ловушками, которые могут встретиться на их пути. Госавтоинспекция рекомендует родителям регулярно проводить беседы с детьми о правилах безопасного поведения.



