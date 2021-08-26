Сотрудники ГАИ и милиции помогают детям собираться в школу

"В школу с добрым сердцем". Подарки и ценные знания подарили сегодня сотрудники ГАИ и милиции Московского района воспитанникам социально-педагогического центра. Для детей подготовили интерактивную беседу о правилах безопасного поведения на улице и проезжей части. А также подарили необходимую оргтехнику.

К началу учебного года организации столицы активно помогают школьникам собирать портфели. Присоединиться к акции "В школу с добрым сердцем" к 3 сентября может каждый - подарки необходимо оставить в специальных коробках. Их установили во всех уголках центрального региона.