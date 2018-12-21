3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сотрудники ГАИ Минска проверили водителей и пешеходов на знание правил дорожного движения
Медицинская бригада с сопровождением проехала по дорогам столицы. Маршрут заранее не планировали, экипаж скорой помощи выезжал на настоящие вызовы. Добраться к месту медикам необходимо за 15 минут, а в экстренных случаях вообще за 8. Как показал рейд, не все водители уступали дорогу машине со звуковой сиреной. Нарушителей сразу останавливали сотрудники ГАИ.
Уступать дорогу необходимо не только скорой помощи, но и другому спецтранспорту, в том числе машинам МЧС. Нарушители правил будут наказываться штрафами до 240 рублей и даже лишением прав до одного года.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов