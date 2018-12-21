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Сотрудники ГАИ Минска проверили водителей и пешеходов на знание правил дорожного движения

Медицинская бригада с сопровождением проехала по дорогам столицы. Маршрут заранее не планировали, экипаж скорой помощи выезжал на настоящие вызовы. Добраться к месту медикам необходимо за 15 минут, а в экстренных случаях вообще за 8. Как показал рейд, не все водители уступали дорогу машине со звуковой сиреной. Нарушителей сразу останавливали сотрудники ГАИ.

Уступать дорогу необходимо не только скорой помощи, но и другому спецтранспорту, в том числе машинам МЧС. Нарушители правил будут наказываться штрафами до 240 рублей и даже лишением прав до одного года.

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