Сотрудники ГАИ Минска проверили водителей и пешеходов на знание правил дорожного движения

Медицинская бригада с сопровождением проехала по дорогам столицы. Маршрут заранее не планировали, экипаж скорой помощи выезжал на настоящие вызовы. Добраться к месту медикам необходимо за 15 минут, а в экстренных случаях вообще за 8. Как показал рейд, не все водители уступали дорогу машине со звуковой сиреной. Нарушителей сразу останавливали сотрудники ГАИ.