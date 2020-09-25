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Сотрудники ГАИ напоминают о важности светоотражающих элементов
О необходимости ношения фликеров в темное время суток напоминают сегодня сотрудники Госавтоинспекции. Единый день безопасности проходит под девизом "Время стать заметным!". По статистике, именно в осенне-зимний период возрастает количество ДТП с участием пешеходов. Поэтому важно иметь при себе светоотражающие элементы на одежде или рюкзаке. Пешеход или велосипедист с фликером виден на дороге при близком свете фар авто за 150 метров, а при далеком - за 400. Нарушителям правил дорожного движения грозит штраф.
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