На особом контроле в первые дни учебного года - дети. Сотрудники ГАИ активно работают с юными пешеходами и пассажирами: посещают школы с открытыми уроками, проводят интерактивные игры на знание правил. Проводят беседы также с родителями.

Просят детально отработать маршрут: дом-школа-дом. И внимательно следить за перевозкой несовершеннолетних. Илья Цветков собрал полезные советы для маленьких участников городского трафика.



Светофоры, пешеходные переходы, схемы движения и направления транспортных потоков: дорожная инфраструктура одного из минских кварталов в формате мини. Для зоны безопасного передвижения по дорогам в 26-й столичной школе выделили большое помещение. Теперь островок безопасности - место привлечения учеников на перерывах.



Сначала нужно смотреть налево и направо. Переходить только на зеленый сигнал светофора. Если начинает мигать, то я обычно останавливаюсь на так называемом островке безопасности. Григорий Каплинский, ученик СШ № 26 г. Минска



Мы долго разрабатывали эту схему движения. Здесь - реальный макет. Все здания, пешеходные переходы. Количество полос - все это в том формате, в котором это видят наши дети. Поэтому проработка в первую очередь визуальная этой картинки - залог их безопасности. Ирина Волченкова, директор СШ № 26 г. Минска



Подобные зоны - наглядное пособие для маленьких пешеходов. Здесь они смогут изучить основы правил дорожного движения во время мастер-классов с сотрудниками ГАИ и продумать, не допускают ли они ошибок во время передвижения между домом и школой.



Это на первый взгляд совершенно безопасная зона. Мы видим жилую застройку вокруг школы, припаркованные машины, дорога немного дальше - через квартал. Тем не менее, учитывая количество детей, которые передвигаются здесь каждый день, риск ДТП возрастает. Недостаточная обзорность, действия малышей, которые порой нельзя предвидеть - все это может стать причиной серьезной аварии. Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска



Начало учебного года - период повышенной опасности для юных участников дорожного движения, которые только вернулись с каникул и не успели адаптироваться к городскому трафику. Особого внимания требуют те, кто в этом году отправился в школу в первый раз.



Мы в первый класс пошли этой осенью. Долго готовились. Маршруту дом-школа тоже уделяли внимание. Сейчас пока я хожу с ним за руку, запоминаем улицы, переходы, светофоры. А потом (уже через полгодика) буду отпускать его одного постепенно. Идти совсем недалеко, но есть все же те моменты, на которые стоит обращать внимание. Даниил и Дарья Алдакушины, жители г. Минска



Свои правила безопасности и для тех, кто доставляет ребят на уроки на автомобиле. Передвижение детей в салоне машины должно осуществляться только в удерживающих устройствах, которые точно подходят по росту и весу.

Мы ответственно подходили к выбору удерживающего кресла, остановились в итоге на немецком бренде с лучшими отзывами. Он защищает и сбоку - усиленная поддержка, также он трансформируется в бустер, если надо, регулируются подушки для ног. Ребенку нравится. Я считаю, что сажать в кресло и пристегивать ребенка надо даже при поездках на короткие расстояния. Потому что даже на маленькой скорости в случае ДТП машину может сильно встряхнуть и непристегнутый ребенок получит травмы. Сергей Леденев, автомобилист



ГАИ Минска продолжает активно работать с юными участниками дорожного движения: посещает школы с открытыми уроками, проводит интерактивные игры и тесты на знание правил, а также уроки на открытом воздухе в специально оборудованных дорожных городках на территории школ.



Мы стараемся особенно активно работать в утренние часы. Выставляем патрули возле учреждений образования. Мы посетили все школы Московского района с лекциями для преподавателей и детей. Разъяснили им причины и последствия детского дорожно-транспортного травматизма. Александр Алешкевич, начальник ОГАИ Московского РУВД г. Минска

