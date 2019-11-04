Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме во время школьных каникул

Водителям следует быть особенно внимательными при проезде жилых и пешеходных зон, а также детских площадок. Госавтоинспекция будет проводить беседы и с автолюбителями. Водителям напомнят правила дорожного движения и правила перевозки детей. В этом году под колеса авто в Минске попали 50 детей. Родителям следует чаще объяснять маленьким пешеходам правила дорожного движения.