Сотрудники ГАИ следят за движением через железнодорожные переезды

Двигаться через железнодорожные переезды надо по правилам. Именно за этими участками особенно следят сотрудники ГАИ Минска. Нарушения правил при пересечении железной дороги могут привести к тяжелым последствиям. Остановить поезд на большой скорости невозможно, поэтому от водителей требуют соблюдения сигналов семафорови призывают не создавать заторов.