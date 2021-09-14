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Сотрудники ГАИ совместно с Минским дворцом детей и молодежи проводят дни безопасности в учреждениях образования

Азбука безопасности. Первые школьные недели дарят ученикам многосторонние новые знания не только на уроках. Ими делятся и сотрудники Госавтоинспекции, которые совместно с Минским дворцом детей и молодежи регулярно проводят в учреждениях образования дни безопасности. Проходят они и в Первомайском районе столицы.

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