Сотрудники ГАИ совместно с Минским дворцом детей и молодежи проводят дни безопасности в учреждениях образования

Азбука безопасности. Первые школьные недели дарят ученикам многосторонние новые знания не только на уроках. Ими делятся и сотрудники Госавтоинспекции, которые совместно с Минским дворцом детей и молодежи регулярно проводят в учреждениях образования дни безопасности. Проходят они и в Первомайском районе столицы.



С быстрых эстафет и громких тест-драйвов - репортаж Татьяны Божко (видео).