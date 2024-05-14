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Сотрудники ГАИ уделяют особое внимание правилам проезда через железнодорожные переезды
Движение через железнодорожные переезды по правилам. Именно за этими участками дорог особенно следят сотрудники ГАИ Минска.
Нарушение на пересечении железнодорожных и автодорог могут привести к очень тяжелым последствиям, ведь остановить состав на большой скорости невозможно. Поэтому от водителей требуют строгого соблюдения сигналов светофоров и призывают не создавать там заторовых ситуаций.
ГАИ также рекомендует обращать особое внимание на знаки и дополнительные информационные таблички. Бдительность на участках пересечения железнодорожных путей следует проявлять в темное время суток.
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