Сотрудники ГАИ уделяют особое внимание правилам проезда через железнодорожные переезды

Движение через железнодорожные переезды по правилам. Именно за этими участками дорог особенно следят сотрудники ГАИ Минска.

Нарушение на пересечении железнодорожных и автодорог могут привести к очень тяжелым последствиям, ведь остановить состав на большой скорости невозможно. Поэтому от водителей требуют строгого соблюдения сигналов светофоров и призывают не создавать там заторовых ситуаций.

