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Сотрудники ГАИ усилили контроль за соблюдением правил перевозки маленьких пассажиров
В течение недели дорожная милиция будет пристально следить, правильно ли водители используют детские кресла и бустеры. Под пристальным вниманием будут также крупные пересечения и наиболее оживленные места. Такие акции традиционно проводят накануне учебного года, чтобы предупредить происшествия с участием школьников. Именно нарушение правил перевозки детей - одна из наиболее частых причин травматизма среди самых маленьких пассажиров.
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