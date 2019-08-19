Сотрудники ГАИ усилили контроль за соблюдением правил перевозки маленьких пассажиров

В течение недели дорожная милиция будет пристально следить, правильно ли водители используют детские кресла и бустеры. Под пристальным вниманием будут также крупные пересечения и наиболее оживленные места. Такие акции традиционно проводят накануне учебного года, чтобы предупредить происшествия с участием школьников. Именно нарушение правил перевозки детей - одна из наиболее частых причин травматизма среди самых маленьких пассажиров.