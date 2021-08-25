Сотрудники гомельского предприятия и депутаты Палаты представителей взяли шефство над детским домом семейного типа

Мы, белорусы, должны друг другу помогать. Это Год единства, и пусть те, кто за пределами Республики Беларусь пытается создать абсолютно другой имидж белоруса, пусть они сегодня видят, что делают настоящие люди, белорусы, у себя. Мы друг другу как помогали, так и будем помогать создавать единую счастливую жизнь у нас в РБ как взрослым, так и детям.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси