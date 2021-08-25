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Сотрудники гомельского предприятия и депутаты Палаты представителей взяли шефство над детским домом семейного типа

Помочь делом. Одно из гомельских предприятий взяло шефство над детским домом семейного типа. С 2014 года здесь воспитывает мальчиков и девочек Наталья Батурина. В просторном уютном доме проживают 11 детей. И двое из них в этом году пойдут в первый класс. Сотрудники предприятия и депутаты Палаты представителей приехали к семье, чтобы познакомиться с воспитанниками и помочь хозяйке.

Любой дом, если за ним постоянно не ухаживать, как-то оседает, а наш дом цветет благодаря тому, что у нас есть хорошие друзья, которые всегда нам помогают, и у них золотые руки. Спасибо им большое.
Наталья Батурина, родитель-воспитатель детского дома семейного типа
Мы, белорусы, должны друг другу помогать. Это Год единства, и пусть те, кто за пределами Республики Беларусь пытается создать абсолютно другой имидж белоруса, пусть они сегодня видят, что делают настоящие люди, белорусы, у себя. Мы друг другу как помогали, так и будем помогать создавать единую счастливую жизнь у нас в РБ как взрослым, так и детям.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

На этой неделе юных воспитанников детского дома семейного типа ожидает еще одно важное событие - будущим школьникам вручат их первые портфели.

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