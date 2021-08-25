3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сотрудники гомельского предприятия и депутаты Палаты представителей взяли шефство над детским домом семейного типа
Помочь делом. Одно из гомельских предприятий взяло шефство над детским домом семейного типа. С 2014 года здесь воспитывает мальчиков и девочек Наталья Батурина. В просторном уютном доме проживают 11 детей. И двое из них в этом году пойдут в первый класс. Сотрудники предприятия и депутаты Палаты представителей приехали к семье, чтобы познакомиться с воспитанниками и помочь хозяйке.
Любой дом, если за ним постоянно не ухаживать, как-то оседает, а наш дом цветет благодаря тому, что у нас есть хорошие друзья, которые всегда нам помогают, и у них золотые руки. Спасибо им большое.
Мы, белорусы, должны друг другу помогать. Это Год единства, и пусть те, кто за пределами Республики Беларусь пытается создать абсолютно другой имидж белоруса, пусть они сегодня видят, что делают настоящие люди, белорусы, у себя. Мы друг другу как помогали, так и будем помогать создавать единую счастливую жизнь у нас в РБ как взрослым, так и детям.
На этой неделе юных воспитанников детского дома семейного типа ожидает еще одно важное событие - будущим школьникам вручат их первые портфели.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов