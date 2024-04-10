Сотрудники Госконтроля выявляют "излишки" в школьных столовых

"Излишки" десятков килограммов продуктов выявлены в школьных столовых Гомеля. Как сообщили сотрудники Госконтроля, которые проводили проверку, речь идет о продовольствии. Оно и должно было пойти на обеды учащимся. Но отдельные сотрудники комбината школьного питания предпочли не докладывать в блюда продукты - так и образуются излишки, которые в конце дня уходят "налево". Один из таких фактов и был выявлен в одной из гимназий Гомеля.