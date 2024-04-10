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Сотрудники Госконтроля выявляют "излишки" в школьных столовых

"Излишки" десятков килограммов продуктов выявлены в школьных столовых Гомеля. Как сообщили сотрудники Госконтроля, которые проводили проверку, речь идет о продовольствии. Оно и должно было пойти на обеды учащимся. Но отдельные сотрудники комбината школьного питания предпочли не докладывать в блюда продукты - так и образуются излишки, которые в конце дня уходят "налево". Один из таких фактов и был выявлен в одной из гимназий Гомеля.

Как сегодня выглядит процесс приготовления школьных обедов? Съемочная группа АТН вместе с сотрудниками Комитета госконтроля посетила несколько школьных столовых в разных городах страны. Чем кормят наших детей, куда пропадают десятки килограммов сэкономленных продуктов и кто в ответе за обед?

Подробности смотрите 10 апреля в "Панораме".

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