Но не все в эти дни думают о спорте, не остались в стороне и аферисты: сотрудники ГУБЭП МВД установили факты незаконной реализации и перепродажи билетов на соревнования. Приобрести квитки предлагалось на трех различных интернет-сайтах, и доступ к этим ресурсам теперь ограничен. Во время Европейских игр наша столица может стать привлекательным местом для киберпреступников. Такую возможность не исключают сотрудники управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. Как пример правоохранители приводят задержание группы белорусов, которые готовились отправиться в Москву на чемпионат по футболу. Прошлым летом двое мужчин заранее купили специальное устройство, считывающее данные банковских карт. Злоумышленников задержали. Чтобы не попасть в сети киберпреступников, перед загрузкой карты в банкомат стоит его осмотреть и убедиться в отсутствии дополнительных устройств. Процесс набора ПИН-кода должен оставаться максимально конфиденциальным.