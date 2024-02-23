Сотрудники "Интеграла" и ОАО "Агат - система управления" посетили Дворец Независимости

"Интеграл" в настоящее время активно развивается. В стадии реализации находятся два инновационных и один инвестиционный проект. Реализуемые проекты охватывают, можно сказать, все циклы производственных этапов: от изготовления пластин из монокристаллического кремния до кристального производства, сборочного и уже контрольных испытаний конечных изделий. В целом объем инвестиций составляет порядка 500 млн белорусских рублей. В результате реализации проекта будут увеличены производственные мощности, расширены технологические возможности и создано современное производство.

Максим Максимович, заместитель гендиректора по развитию и подготовке производства ОАО "Интеграл"