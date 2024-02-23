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Сотрудники "Интеграла" и ОАО "Агат - система управления" посетили Дворец Независимости
Увидеть всю красоту и величие и познакомиться с творением белорусских мастеров. Дворец Независимости 23 февраля посетили сотрудники "Интеграла" и предприятия "Агат- система управления".
Гостям рассказали, как сдавали экзамен на скорость и качество строители и архитекторы при возведении здания, какие материалы использовались. И здесь на 90 % все с пометкой "сделано в Беларуси", значит, на совесть. Таким же принципам в своей работе следует и предприятие "Интеграл", которое в декабре прошлого года отметило свой 60-летний юбилей. В составе холдинга трудятся более 5 тыс. человек. Работа каждого на результат. За значительный вклад в развитие микроэлектроники, укрепление промышленного потенциала страны "Интегралу" объявлена Благодарность Президента.
"Интеграл" в настоящее время активно развивается. В стадии реализации находятся два инновационных и один инвестиционный проект. Реализуемые проекты охватывают, можно сказать, все циклы производственных этапов: от изготовления пластин из монокристаллического кремния до кристального производства, сборочного и уже контрольных испытаний конечных изделий. В целом объем инвестиций составляет порядка 500 млн белорусских рублей. В результате реализации проекта будут увеличены производственные мощности, расширены технологические возможности и создано современное производство.
И еще одни юбиляры - 55 лет 26 февраля отметит ОАО "Агат - системы управления". Одно из ведущих предприятий страны по созданию автоматизированных систем управления общего и специального назначения, систем и средств навигации, воздушных и наземных роботизированных платформ. Коллектив предприятия насчитывает почти тысячу человек.
Наши предшественники много чего сделали. Сейчас мы работаем более чем с 20 странами мира, поэтому у нас большой круг общения за пределами Республики Беларусь. И сейчас мы развиваемся.
Участники экскурсии - более 100 человек - познакомились с историями залов Дворца Независимости и с теми событиями, которые происходили в его стенах. Здание открыто для экскурсий в установленное время по распоряжению главы государства.
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