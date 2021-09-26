Сотрудники КГБ пресекли деятельность экстремистской сети под названием "Рабочы рух"

Под чутким контролем зарубежных кураторов в Беларуси все еще пытаются завести заглохшую машину протестов. Однако правоохранители методично и спокойно раскладывают эти механизмы по винтикам. Очередной элемент стал достоянием общественности. Сотрудники КГБ установили и пресекли деятельность экстремистской сети под названием "Рабочы рух".

Под вывеской поддержки трудящихся это формирование занималось вербовкой сотрудников ключевых промышленных предприятий страны, сбором информации для западных спецслужб и разработкой диверсий. В Беларуси задержаны 13 человек из актива организации, они уже дают показания. Все подробности - в специальном репортаже "Главного эфира".

"Нам хорошо, когда вам плохо" - под таким девизом сегодня работают беглые. Блицкриг-2020 не прошел, вариант Б - игра вдолгую - через санкции. Главное для них - взорвать коллективы изнутри и снова вывести людей на улицу в расчете на все тот же госпереворот.

"Рабочы рух" полгода назад организовал штаб Тихановской при поддержке диаспор и под контролем американских и литовских спецслужб. В активе структуры - бежавшие за границу участники стачечного движения на предприятиях "Гродно Азот", "Нафтан", БМЗ и других. По сути "Рух" - это сеть подпольных ячеек, которая работала по принципам спецслужб. Кураторы - за границей, рядовые - в Беларуси. Каждый новый участник из сторонников перемен проходил отбор, обработку и вербовку по всем правилам. Ведь на прицеле - вся страна.

Новые члены организации работали за вознаграждение под видом помощи от диаспоры или поддержки фондов. В ходу - криптовалюта, которую перечислял экстремистский BYSOL на украинскую электронную биржу. Финансовый крючок - последний этап вербовки. Но за эти деньги надо было делиться информацией. Сейчас в цене сведения о том, как заводы противостоят санкциям. Такие данные использовали за границей для выработки очередных способов давления на Беларусь.

Следующий элемент цепочки - политэмигрант Халезин. Он и есть связующее звено между "Рабочым рухам" и ФБР США, а также Департаментом госбезопасности Литвы.





Мы теперь в хорошем тесном контакте с Николаем Халезиным, работаем с ним над созданием механизма отслеживания санкций, помогаем ему найти финансирование для этого, все документы, все сведения передаем. Его добавили даже в бот БГМ, который тоже у людей просит санкционные всякие материалы, короче, коалицию собрали. Владислава Чалей, координатор (США)

А вот дама на экране - Владислава Чалей - координатор развала белорусских предприятий, уже семь лет живет в Бостоне и обрастает паролями и явками.

Пусть дадут нам одного хорошего американца, которому можно давать 100-процентные данные о том, как обходят санкции. Пусть дадут одного, но хорошего. Юрий Рововой, бывший работник "Гродно-Азот"

В ФБР есть специальная комиссия, Халезин туда это все передает. Владислава Чалей, координатор (США)

Итак, граждане Беларуси передают стратегическую информацию иностранным спецслужбам. Статья уже серьезнее некуда, но дальше - больше. "Рабочы рух" готовил также диверсии на предприятиях и теракты в отношении органов власти и представителей силового блока.

На вскидку, что-нибудь, что остановило бы завод, какие-нибудь проблемы с клапаном на газовой трубе, ведущей к заводу. Сейчас мы готовим одну акцию, чтобы полностью одновременно оршанский и минский узел парализовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Сразу по четырем направлениям контактную сеть обрезать. Юрий Рововой, бывший работник "Гродно-Азот"

Еще в планах - остановка "Гродно-Азот", полная блокировка БМЗ. Под каждый проект проработана отдельная схема. Нужны ЧП, разрушения, экологическая катастрофа и гибель людей.





А тут еще подвернулись учения "Запад-2021". Для беглых - просто прекрасная возможность выслужиться. Сеть экстремистов искала все, что может вызвать интерес у спонсоров. Графики движения составов с техникой, ее количество, расположение и так далее. При этом прекрасно понимали, что это незаконно.

Если сейчас узнают, что мы точное количество по эшелонам знаем, моего человека из отдела графиков по-любому вычислят в железной дороге. А это госизмена будет считаться, потому что это закрытая военная информация. Сергей Войтехович, бывший работник Белорусской железной дороги

Жонглировать информацией в финансовых целях, конечно, забавно, но эти персонажи явно перестарались, и по закону бумеранга прилетело. Задержаны 13 активных участников "Рабочага руху". Сейчас они рассказывают о мирных переменах.





Зачем им это надо? Строили новое светлое будущее для Беларуси? Нет! Только для себя. Те, кто поддался вербовке, были готовы любыми методами заработать себе политическую путевку за границу.

На фоне бурной активности "Руху" реальные новости для них - удар ниже пояса. Отсутствие эффекта от санкций - главная контрсанкция, и она работает.

От таких новостей тухнет запал и у заграницы. В чем признаются сами.

Например, вчера мы со своей диаспорой собирались, хотели думать, что делать дальше. В итоге перенесли вопрос, потому что ни у кого не было никаких идей, что делать дальше. Владислава Чалей, координатор (США)

Есть тут и доля лукавства. Диаспоры хорошо знают, что делать дальше. И вообще у них очень много дел.

Как продвинутый человек координатор из Бостона Чалей свои дела исправно выкладывает в Instagram, как бы передает привет белорусским рабочим.