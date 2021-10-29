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Сотрудники КГК раскрыли серые схемы в животноводстве в Гомельской области
Серые схемы в животноводстве в Гомельской области раскрыли сотрудники Комитета государственного контроля. Махинации руководителей нескольких сельхозпредприятий региона касаются незаконной продажи коров в Россию через подставные фирмы. Выявлены факты сокрытия недостачи буренок и падежа скота. По некоторым из них уже возбуждено уголовное дело. По другим дается правовая оценка. На проблему обращал внимание и глава государства во время совещания с Советом Министров. Такую деятельность нужно пресекать на корню.
Тему продолжит Николай Скинтиян. Хозяйство в деревне Щитцы Лоевского района. На первый взгляд, образцовый молочно-товарный комплекс, один из лидеров по производству крупного рогатого скота в регионе. Однако работники предприятия даже не подозревали, что здесь, кроме них, работают еще и серые схемы. Откуда нам об этом знать, говорят. Руководитель не докладывал, да и своих дел полно.
Как оказалось, рассказать есть о чем. Руководитель предприятия - один из крупнейших скупщиков крупного рогатого скота в Гомельском регионе. Зарегистрировал в Хойниках, Брагинском районе и соседней России на имя подставных лиц несколько субъектов хозяйствования и использовал в своих махинациях.
В Лоевском районе фермер задолжал государству более 500 тысяч руб.
Через подставных лиц бизнесмен скупал крупный рогатый скот по всей области, затем с минимальной наценкой фиктивно продавал подставной фирме в России. По факту коровы продавались другим людям по более высокой цене.
По документам за рубеж было продано около 13 тысяч коров на сумму более 10 миллионов рублей. А фактически товар ушел покупателю в Россию по более высокой цене. Как результат - уклонение от налогов на сумму в 511 тысяч рублей.
Чтобы раскрыть серую схему, специалистам понадобилось несколько месяцев. Сейчас 48-летнему горе-бизнесмену придется отвечать перед законом.
Серые схемы в животноводстве
Еще один факт незаконной продажи выявили специалисты госконтроля и в Ветковском районе. Здесь под видом продажи буренок местным жителям коров продавали частным перекупщикам. По теневому коридору прошли 464 коровы. А житель агрогородка Неглюбка и вовсе стал счастливым обладателем 48 буренок. Правда, узнал об этом только после проверок госконтроля. И это не единственная серая схема, раскрытая специалистами.
Общаться руководитель предприятия со съемочной группой не захотела. Дорогу к ферме перегородили как во время деревенской свадьбы. Только выражение "ваш товар - наш купец" здесь не совсем уместно. Хотя...
Продолжает работатьи Комитет госконтроля. В Рогачевском районе вскрыли факты недостачи 530 буренок, а еще падежа скота. По данному факту дается правовая оценка.
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