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Сотрудники компании "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" доставили медикам 2-й Борисовской больницы вкусный обед

К флешмобу добра сегодня присоединилась и компания "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт". Ее сотрудники лично прибыли ко 2-й Борисовской больнице, чтобы доставить медикам вкусный обед. 7 различных блюд (блинчики, десерты и чебуреки) приготовлены на собственной кухне компании.

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