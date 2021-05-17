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Сотрудники МЧС Минской области обеспечат безопасность детей во время летних каникул

На контроле и безопасность детей во время каникул. Перед началом длительного летнего перерыва в Минской области сотрудники МЧС будут проводить уроки для малышей и их родителей на базе учреждений образования, организуют викторины в крупных торговых центрах. Продолжают активную работу и районные центры безопасности - там для посетителей проводят образовательные экскурсии.

Финальные этапы акции пройдут 31 мая и 1 июня в районных центрах и в столице. В программе - демонстрация спецтехники, увлекательные игры и мастер-классы от аварийных служб различных профилей.


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