Сотрудники МЧС Минской области продолжают профилактические рейды по частному сектору

Сотни обследованных домов и более тысячи личных советов. Сотрудники МЧС Минской области продолжают профилактические рейды по частному секторы. В этот раз они оценили безопасность жилья в Борисовском районе. Специалисты проверили наличие и исправность автономных пожарных оповещателей, а также правильное размещение отопительного оборудования в квартирах и домах. Спасателям помогают их будущие коллеги - курсанты профильного университета. Напоминать о безопасности и консультировать хозяев сотрудники МЧС будут и дальше. Сегодня начинается республиканская пожарно-профилактическая акция "За безопасность вместе".