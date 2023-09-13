Сотрудники МЧС Минской области штурмуют высоты Национальной библиотеки

Чтобы вовремя успеть на помощь пострадавшим! Областные соревнования по аварийно-спасательным работам на высоте проходят на базе Национальной библиотеки.

Сотрудники МЧС на скорость должны подняться на самый высокий этаж "алмаза" в полной боевой амуниции. На прохождение вертикальной дистанции - около двух минут. Такие учения помогают спасателям накапливать опыт для работы в высотных зданиях во время реальных чрезвычайных ситуаций.