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Сотрудники МЧС Минской области штурмуют высоты Национальной библиотеки

Чтобы вовремя успеть на помощь пострадавшим! Областные соревнования по аварийно-спасательным работам на высоте проходят на базе Национальной библиотеки.

Сотрудники МЧС на скорость должны подняться на самый высокий этаж "алмаза" в полной боевой амуниции. На прохождение вертикальной дистанции - около двух минут. Такие учения помогают спасателям накапливать опыт для работы в высотных зданиях во время реальных чрезвычайных ситуаций.

Мощь и выносливость бойцов МЧС оценил и наш корреспондент Илья Цветков. Подробности в видео.

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