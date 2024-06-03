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Сотрудники МЧС Минской области в Белтелерадиокомпании: пресс-офицеры посетили музей, студии новостей и получили полезные советы

Знакомство с историей телепроизводства и обмен опытом с сослуживцами. Представители пресс-службы подразделений Минского областного управления МЧС на экскурсии в Белтелерадиокомпании.

Пресс-офицеры посетили музей телевидения и студии новостей. Получили и полезные советы от профессиональных операторов и корреспондентов, как эффективно создавать яркий информационный контент.

Постоянное и эффективное взаимодействие со СМИ - одна из главных задач подразделений МЧС Минской области. По словам самих спасателей, информационная работа - это также залог безопасности, ведь любую чрезвычайную ситуацию лучше предупредить, чем ликвидировать.

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