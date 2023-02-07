Комфортная температура в доме без риска возникновения пожара. Сотрудники МЧС Минской области выходят в рейды по частному сектору и следят за соблюдением правил безопасности в домах с печным отоплением. Основные требования к жильцам: контроль за целостностью печи и регулярная очистка дымохода. Также спасатели рекомендуют не перегревать печь, а на полу возле нее обязательно должен быть металлический лист.