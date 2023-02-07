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Сотрудники МЧС Минской области выходят в рейды по частному сектору
Комфортная температура в доме без риска возникновения пожара. Сотрудники МЧС Минской области выходят в рейды по частному сектору и следят за соблюдением правил безопасности в домах с печным отоплением. Основные требования к жильцам: контроль за целостностью печи и регулярная очистка дымохода. Также спасатели рекомендуют не перегревать печь, а на полу возле нее обязательно должен быть металлический лист.
За год из-за неосторожного обращения с огнем в центральном регионе произошло более 100 возгораний, из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации печей - 27.
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