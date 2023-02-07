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Сотрудники МЧС освободили лебедя из ловушки

История спасения крылатого жителя белорусских водоемов. Сотрудники МЧС помогли выбраться из водной ловушки молодому лебедю. О том, что птица попала в беду и запуталась в густых водорослях Немана, спасателям сообщили жители Столбцов. Специалисты выехали на место, освободили замерзшего птенца и приютили его в части. Затем лебедя передали сотрудникам местной природоохраны.

После осмотра ветеринаром лебедя перевезут в центр экологического туризма "Станьково". Там специалисты будут ухаживать за птицей до лета.

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