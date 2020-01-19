Сотрудники МЧС отмечают профессиональный праздник

Наши спасатели помогали бороться со стихией в Турции и доставляли гуманитарные грузы в Сирию, Мозамбик и Зимбабве. За прошлый год работники МЧС спасли более 12 000 жизней. А погибших - наименьшее количество за всю историю ведомства. Таких результатов удалось добиться благодаря профилактике и техническому оснащению. И, конечно, основательной подготовке кадров. С ходом прогресса происшествия становятся все сложнее и технологичнее. А значит, в этой гонке спасатели должны быть на шаг впереди.



