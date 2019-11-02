Сотрудники МЧС провели учения в одном из студенческих общежитий Витебска

Эвакуация, отработка действий персонала и спасение пострадавших. Сотрудники МЧС провели тактико-специальные учения в одном из студенческих общежитий Витебска. Здесь проживают более 450 человек. По легенде, пожар произошел на четвертом этаже высотки. У сотрудников интерната на случай ЧП определенный алгоритм действий. Вымышленная ситуация максимально приближена к реальной. Чтобы покинуть здание, у жильцов всего несколько минут.



Учения стали частью республиканской акции "За безопасность вместе". Все действия направлены на профилактику пожаров и гибели людей в огне.



