3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сотрудники МЧС проверяют исправность печного и электрооборудования
Безопасность - в каждый дом! В зимний период в Минской области выросло количество пожаров. Среди основных причин - неправильная эксплуатация печного оборудования, электроприборов, а также неисправность проводки. Чтобы предупредить трагедию, специалисты регулярно проводят профилактические рейды. Ежедневно посещают население, чтобы осмотреть жилые помещения и помочь выявить недостатки.
Особое внимание - к квартирам многодетных семей, одиноких и пенсионеров. В группе риска - сельская местность. Согласно статистике, именно здесь возникает наибольшее количество пожаров.
Напомним, с начала года в регионе произошло почти 300 пожаров, в которых погибли 39 человек.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Политика
Все
Общество
Все
Голубничий: Евразийская безопасность - это про мир, а Беларусь - мирная страна
Минск полностью готов ко II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Республиканский профсоюзный правовой прием пройдет 31 октября по всей стране
Виртуозы дорог и международный дрифт-проект приехали в Могилев
В мире
Все
В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов