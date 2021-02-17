Сотрудники МЧС проверяют исправность печного и электрооборудования

Безопасность - в каждый дом! В зимний период в Минской области выросло количество пожаров. Среди основных причин - неправильная эксплуатация печного оборудования, электроприборов, а также неисправность проводки. Чтобы предупредить трагедию, специалисты регулярно проводят профилактические рейды. Ежедневно посещают население, чтобы осмотреть жилые помещения и помочь выявить недостатки.

Особое внимание - к квартирам многодетных семей, одиноких и пенсионеров. В группе риска - сельская местность. Согласно статистике, именно здесь возникает наибольшее количество пожаров.