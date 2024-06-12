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Сотрудники МЧС совершили велопробег, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от фашистских оккупантов

Масштабный велопробег спасателей прошел в честь 80-летия освобождения Беларуси. Дистанцию на экотранспорте преодолели сотрудники Минского областного управления МЧС. В пробеге на мядельской земле приняли участие почти 600 человек. Старт был дан в агрогородке Занарочь у мемориала в память о погибших. Участники проехали через деревни Наносы и Никольцы.

Ежегодно уже традиционно спасатели Минщины проводят на территории области велопробеги. Сегодня 10-й, юбилейный, велопробег, посвященный 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Спасатели, члены семей, ветераны, органы и подчинения по чрезвычайным ситуациям - нас сегодня более 500 человек. Это очень важное идеологическое мероприятие. Здесь мы все находимся с семьями, близкими, детьми в нерабочее время, отдыхаем, проводим спортивные мероприятия. Конечно, становимся ближе друг к другу. Мы рады, что у нас есть такие прекрасные возможности.
Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС Беларуси

К 80-летию освобождения Беларуси участники марафона на колесах из всех регионов Минской области организовали масштабный флешмоб. Видеокадры зафиксировала камера с высоты птичьего полета.

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