3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сотрудники МЧС спасли пару, терпевшую бедствие на Освейском озере
Скоординированные действия по спасению. МЧС Беларуси и Латвии помогли паре, попавшей в непогоду на Освейском озере. Их лодку унесло далеко от берега. Сообщение от латвийских коллег о терпящих бедствие в Верхнедвинском районе людях, поступило белорусским спасателям. Звонок был переадресован накануне в Республиканский центр управления и реагирования МЧС.
Предварительно установлено, что мужчина и женщина приехали отдыхать на озеро Освейское, неподалеку от латвийской границы. Когда пара вышла на воду, начался дождь и сильный ветер, поднялась волна. Люди самостоятельно не смогли плыть и набрали 112. Однако телефон в это время находился в зоне действия сотовой связи Латвийской Республики. Белорусы дозвонились диспетчеру соседней страны. Благодаря слаженной работе, белорусские спасатели оперативно прибыли на место. В пяти километрах от берега работники МЧС обнаружили двух граждан. Их доставили на берег и передали медикам.
Президент
Все
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС помогли убрать территорию приюта для собак "Долина трех китов"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов